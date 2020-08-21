شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك تسجل 6775 إصابة جديدة بكورونا و625 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم أمس الخميس 6775 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و625 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 543806 حالات بينما بلغ إجمالي الوفيات 59106. وتقول الحكومة إن العدد الإجمالي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة على الأرجح.

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