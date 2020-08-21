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15 وفاة و111 إصابة جديدة بكورونا في مصر 

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سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 111 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا بفيروس ووفاة 15 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بالفيروس حتى اليوم هو 97025 حالة من ضمنهم 63462 حالة تم شفاؤها و5212 حالة وفاة.

وكشف عن خروج 909 متعافين من الفيروس من مستشفيات العزل الصحي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 63462 حالة حتى اليوم.

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