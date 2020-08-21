شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل.. 45 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الخميس إنها سجلت 45323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1204 حالات وفاة جراء المرض الذي يسببه الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وسجلت البرازيل حتى الآن ثلاثة ملايين و501975 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة، في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات بسبب مرض كوفيد-19 إلى 112 ألفا و304 حالات وفقا لبيانات الوزارة.

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