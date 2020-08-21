شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوعد دولا إذا ثبتت قصة المكافآت لقتل جنود في أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس برد انتقامي إذا ما ثبت أن دولا أخرى قدمت مكافآت من أجل تنفيذ هجمات تستهدف جنودا أمريكيين في أفغانستان، لكنه لم يشر إلى ما إذا كان موقفه إزاء تقارير الاستخبارات الأمريكية التي تحدثت عن تلك المكافآت قد تغير.

وظهرت أواخر يونيو تقارير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية بأن موسكو دفعت أموالا إلى حركة طالبان لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان. ونفت روسيا تلك التقارير، وأوضح ترامب أنه لا يصدق تلك التقارير.

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وذكرت شبكة (سي.إن.إن) هذا الشهر أن الاستخبارات الأمريكية أشارت أيضا إلى أن إيران دفعت مكافآت لطالبان لاستهداف القوات الأمريكية في أفغانستان أيضا. ولم تتمكن رويترز من التحقق من هذه القصة أو ضمان دقتها.

وقال ترامب، الذي كان يتحدث في حفل أقيم في البيت الأبيض وإلى جانبه رئيس الوزراء العراقي، للصحفيين إنه إذا جرى التأكد من أن التقارير حقيقية، "فإننا سنضربهم بقوة، لدرجة تدير الرؤوس".

وقال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تبحث الأمر، وأشاروا إلى انقسامات داخلية حول تلك المعلومات. وفي الوقت نفسه، قالت مصادر حكومية أمريكية وأوروبية مطلعة على تقارير استخباراتية لرويترز إن معلومات جديدة دعمت مزاعم المكافآت الروسية.