شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يوقع اتفاقيات بمليارات الدولارات مع شركات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل

وقّع العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية عددًا من الاتفاقيات خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق له إلى واشنطن وكشف وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، أمس، أن وزارة النفط وقّعت اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة بمليارات الدولارات لتطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز وتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن وزير النفط العراقي قوله إنه تم التوقيع مع شركة شيفرون الأمريكية العالمية لتأسيس شركة طاقة جديدة في محافظة ذي قار يشمل هذا الاتفاق إدارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة ذي قار من إنتاج النفط والغاز والخدمات المساندة الأخرى.

وأضاف أن الهدف من هذه الشركة هو خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذي قار من شأنها أن تخلق فرص عمل كبيرة جدًا، ومن شأنها أيضًا أن تخلق تنمية هائلة عند توافر المقومات من أن تكون المحافظة إحدى أهم مدن الطاقة في العراق وفي المنطقة.

وأوضح أن «شركة شيفرون أبدت استعدادها ومرونتها في مجال مناقشة كافة المتطلبات الفنية والمتطلبات التجارية بغية مشاركتها وضخّها للاستثمارات المالية والاستثمارات المعرفية في الشركة الجديدة التي ستكون حدودها في محافظة ذي قار، وأن التوقيع يعد أحد العلامات الاقتصادية الفارقة في حاضر العراق ومستقبله.

وذكر أن الجدول الزمني للمباشرة مع شركة شيفرون للبدء في مجال تأسيس شركة طاقة ذي قار هي سنة واحدة وأن الشراكة ستتضمن ضخ مليارات الدولارات في مجال توفير البنى التحتية لصناعة النفط والغاز بصورة متكاملة.

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وأشار إلى أنه تم أيضًا التوقيع مع شركة هانيويل التي ستسهم بشكل كبير في المساعدة والتنسيق المباشر في مجال تطوير البنى التحتية في قطاعي المصافي والغاز، لافتًا إلى أنه تم التوقيع مع شركة بيكاريوس بصفتها إحدى كبرى شركات الخدمات النفطية التي تتعامل مع شركات وزارة النفط وهذه بداية جديدة مع هذه الشركة بغية تأسيس عمل مشترك من شأنه أن يطور القدرات المحلية العراقية وسيضيف قيمة أخرى للصناعة الوطنية.

من جانب آخر، كشف وزير المالية العراقي علي عبدالأمير علاوي أن وزارة المالية وقعت ثلاث اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.

وقال علاوي، في تصريح: تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الأمريكي أولاها مع وكالة التنمية الأمريكية لإعادة برامجهم في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية والاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الأمريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق أخذ حصص في مؤسسات شركات، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدرًا مهمًا في تمويل المشاريع الكبيرة، لافتًا إلى أنه تم أيضًا التوقيع مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق.

وذكر أن وكالة التنمية مع المؤسسة الأمريكية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار، وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع إنمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي.

من جهة أخرى، وافق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على طلب الكونجرس الأمريكي تمديد زيارته إلى واشنطن المقرر لها أن تنتهي اليوم.