شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيا الحوثي تستهدف المدنيين بالأسلحة الثقيلة في الحديدة والان نبدء بالتفاصيل

استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية مناطق مأهولة بالسكان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا جنوب الحديدة، غرب اليمن في إطار خروقاتها المستمرة للهدنة الأممية.

وقالت مصادر يمنية محلية إن ميليشيا الحوثي أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة على مناطق وقرى سكنية مستخدمة سلاح 12.7 وسلاح 14.5 بشكل متواصل، مسببةً حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين والمزارعين في المنطقة. وكثّفت ميليشيات الحوثي من خروقاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مناطق متفرقة في محافظة الحديدة مخلّفة آلاف الضحايا من المدنيين الأبرياء. في السياق ذاته، أحبطت القوات اليمنية المشتركة محاولة الميليشيات الحوثية استحداث تحصينات ضمن خروقاتها المتصاعدة لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأوضح الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الميليشيات الحوثية حاولت استحداث تحصينات في قطاع كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، كما أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق المحررة في ذات القطاع وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح. وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بمختلف الأسلحة الرشاشة، وأجبرتها على الفرار بعد مصرع وجرح عدد منها، فيما أصيب اثنان من أفراد القوات المشتركة. كان مسؤول عسكري يمني أعلن مقتل أكثر من 60 عنصرًا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، إضافة إلى عشرات الجرحى، خلال يومين فقط، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران الجيش وغارات التحالف، في جبهة ثانية بمحافظة البيضاء وسط البلاد.

وأكد قائد محور البيضاء العميد عبدالرب الأصبحي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية وقعت في الفخ القاتل في شعاب وجبال منطقة قانية شمال محافظة البيضاء، وأن النصر حليف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وكل أحرار اليمن.

وقال العميد الأصبحي، في بيان نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، مساء الأربعاء، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة نفذت العديد من العمليات العسكرية خلال الفترة الماضية على امتداد جبهات قانية لاستنزاف ميليشيات الحوثي الانقلابية، مؤكدًا أن خسائر الميليشيات لا حصر لها. وأضاف إن خسائر الميليشيات البشرية خلال اليومين الماضيين تفوق 60 قتيلًا، إضافة إلى عشرات الجرحى، وخسائر أخرى في العتاد، بنيران أبطال الجيش وغارات التحالف. ولفت إلى أن تلاحم أبناء القبائل مع قوات الجيش والإسناد المباشر لطيران التحالف أفقد الميليشيات الحوثية إمكانياتها وقدراتها على تحقيق أي تقدّم على الأرض.