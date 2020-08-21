شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: إطلاق صواريخ إيرانية بداية لعربدة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

قال الباحث في الشؤون الإيرانية محمد شعت إن إعلان إيران عن إطلاق صواريخ باليستية جديدة هي بداية لمرحلة جديدة من العربدة الإيرانية وتحدي المجتمع الدولي خصوصا بعد رفض مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي بتمديد حظر تسليح إيران.

وقال شعت لـ ”الخليج 365”: النظام الإيراني يخفي منذ سنوات تطوير البرنامج النووي والبدء في تصنيع أسلحة نووية وقنبلة ذرية، وبدون شك أن عودته لامتلاك السلاح تحت غطاء دولي أعطاه إشارة قوية خصوصا من دول أوروبية مهمة بالاستمرار في إرهاب العالم ما قد يشكل ضربة موجعة للأمن والسلم الدوليين.

كان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي قال في خطاب بثه التلفزيون أمس الخميس إن طهران أطلقت صاروخا باليستيا سطح/‏سطح يبلغ مداه 1400 كيلومتر وصاروخ كروز جديدا، متجاهلة مطالب الولايات المتحدة بوقف برنامجها الصاروخي.

وأضاف حاتمي: الصاروخ سطح/‏سطح، والمسمى باسم قاسم سليماني، يبلغ مداه 1400 كيلومتر، فيما يزيد مدى صاروخ كروز، الذي يحمل اسم أبو مهدي، على 1000 كيلومتر.

وقتل سليماني قائد فيلق القدس الإيراني بالحرس الثوري وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي في يناير في غارة أمريكية استهدفت موكبهما في مطار بغداد.