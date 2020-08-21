«التحالف»: تدمير «مسيّرة» مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

اعترضت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم (الخميس)، طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن «قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من العاصمة (صنعاء) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية».

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