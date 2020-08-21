أمريكا تبدأ مسعى لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران

تحركت الولايات المتحدة اليوم الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الامريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.

ووفق رسالة، حصلت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، فإن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو «أخطر مجلس الأمن» بـ«عدم امتثال إيران الملحوظ بالتزاماتها» الواردة في النص الذي يفترض أن يمنع طهران من تطوير قنبلة نووية.

وسلّم بومبيو الرسالة بنفسه للسفير الأندونيسي ديان تريانسياه دجاني الذي يرأس مجلس الأمن هذا الشهر.

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