مسح: نحو ثلث سكان العاصمة الهندية أصيبوا بكورونا



أظهر مسح شمل عينة عشوائية من سكان العاصمة الهندية أن نحو ثلث السكان أصيبوا بكورونا وأصبح لديهم أجسام مضادة.

وقال ساتيندار جين وزير الصحة في حكومة ولاية نيودلهي للصحفيين إنه تم أخذ عينات من 15 ألفا من سكان العاصمة من أجل المسح الذي أُجري في الأسبوع الأول من آب/أغسطس.

وأوضح أن المسح أظهر أن 1.29% من العينة أصيبوا بالفيروس، ما يعني أن 8.5 مليون شخص في المدينة لديهم أجسام مضادة.

ويظهر المسح أن الإصابات في نيودلهي أكبر بكثير من أعداد حالات الإصابة المؤكدة. وقد سجلت المدينة نحو 152 ألف حالة مؤكدة، أي أقل من 1% من سكانها البالغ عددهم نحو 20 مليونا.

وفي مسح سابق الشهر الماضي، أشارت النتائج إلى أن 48.23% أصيبوا بكورونا.

ويرى الكثير من العلماء أن مناعة القطيع تتحقق عندما يطور 70% من السكان أجساما مضادة لمنع تفشي المرض.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن العالم لا يقترب في أي مكان من تحقيق مناعة القطيع، وأن التوصل للقاح فعال هو وحده الذي يمكن أن يوقف انتقال العدوى.

وسجلت الهند إجمالا 8.2 مليون إصابة بكورونا، من بينهم نحو 70ألفا في آخر 24 ساعة، وهو أكبر عدد يومي للإصابات في يوم واحد في البلاد. كما سجلت البلاد إجمالا نحو 54 ألف حالة وفاة.

