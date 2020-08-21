النصر يواصل الضغط على الهلال بثلاثية حمد الله والوحدة يعمق جراح العدالة

واصل النصر حامل اللقب الضغط على الهلال المتصدر بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بالتغلب 4-1 على مستضيفه التعاون بفضل ثلاثية المغربي عبد الرزاق حمد الله اليوم الخميس.

ورفع النصر رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني قبل أربع مباريات من النهاية بفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر الذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع الأهلي الثالث.

وتجمد رصيد التعاون، الذي تجرع الخسارة الرابعة على التوالي في الدوري، عند 32 نقطة في المركز العاشر.

وضع حمد الله النصر في المقدمة بعد تمريرة عرضية من النيجيري أحمد موسى في الدقيقة الخامسة وضاعف مواطنه نور الدين مرابط الغلة في الدقيقة 17 بهدف من صناعة موسى أيضا.

وأضاف حمد الله الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49.

وقلص هيلدون أوجوستو الفارق للتعاون في الدقيقة 54.

وأكمل حمد الله ثلاثيته من ركلة جزاء قبل تسع دقائق من النهاية.

وعمق الوحدة جراح مستضيفه العدالة بعد أن عدل تأخره بهدف إلى انتصار 4-2 ليحقق أول فوز له منذ استئناف الدوري السعودي.

وسجل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس ويوسف نياكات ثنائيتين للوحدة الذي رفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد العدالة عند 20 نقطة في المركز 16 والأخير.

وضع سافاس جينتسوجلو العدالة في المقدمة بعد ثماني دقائق من انطلاق المباراة قبل أن يتعادل أنسيلمو بعد ثلاث دقائق فقط.

وسجل يوسف نياكات الهدف الثاني للوحدة بينما ألغى حكم الفيديو المساعد هدفا ثالثا للفريق المنتمي لمكة سجله وليد باخشوين في الدقيقة 40.

وأضاف أنسيلمو الهدف الشخصي الثاني والثالث للوحدة في الدقيقة 51 قبل أن يقلص نايف هزازي الفارق للعدالة بعد ثلاث دقائق.

وأكمل نياكات الرباعية قبل تسع دقائق من النهاية.

وهذا أول انتصار للوحدة منذ استئناف الدوري في الخامس من اغسطس اب عقب توقف طويل بسبب جائحة كورونا حيث خسر من الشباب وتعادل مع الرائد وخسر أمام النصر قبل أن يقيل مدربه دانييل كارينيو من أوروجواي ويعين عيسى المحياني حتى نهاية الموسم الجاري.

وتعادل الفيحاء بدون أهداف مع ضيفه ضمك ضمن الجولة 26.

ورفع الفيحاء رصيده إلى 29 نقطة في المركز 11 بينما رفع ضمك رصيده إلى 25 نقطة في المركز 15.

سيطر الفيحاء على الشوط الأول وسنحت له فرصة خطيرة عندما تلقى مهاجمه أندريا من مدغشقر تمريرة من التشيلي كارلوس فيلانويفا لكن مصطفى زغبه حارس ضمك حرمه من التسجيل.