صافرات إنذار بمحيط غزة.. وغارات إسرائيلية

دوت صافرات الإنذار داخل عدد من المستوطنات، فجر الجمعة، في غلاف قطاع غزة مع مواصلة الجيش الإسرائيلي هجماته على أهداف داخل القطاع.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صافرات الإنذار دوت في بلدة سديروت ومناطق أخرى في غلاف قطاع غزة.

وهذه هي المرة الثالثة التي تدوي فيها صافرات الإنذار منذ مساء أمس الخميس.

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وأكد الجيش الإسرائيلي، أن طائرات حربية غارات على عدة أهداف تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف: "خلال الغارات تم استهداف مجمع عسكري يحتوي على موقع لإنتاج وسائل قتالية صاروخية تابع لحماس".

وهذه هي المرة الثانية التي تغير فيها طائرات إسرائيلية على أهداف في قطاع غزة منذ مساء أمس، حيث أكد الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءات ردًا على إطلاق القذائف الصاروخية نحو المستوطنات.

وحمل الجيش الإسرائيلي حركة حماس مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وينطلق منه.