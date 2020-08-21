شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات استخراج كارنيه العضوية لعضو مجلس الشيوخ.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، النتائج النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2020، التى جرت على مدار يومى 9 و10 أغسطس فى الخارج ويومى 11 و12 أغسطس فى الداخل والتى بلغت فيها نسبة المشاركة 14.23%. . وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن عدد الناخبين المقيدين فى انتخابات مجلس الشيوخ، 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا، بينما بلغ عدد الناخبين الحاضرين المشاركين فى التصويت 8 ملايين و959 ألفا و35 ناخبا بنسبة مشاركة بلغت 14.23%، وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و577 ألفا و741 ناخبا بنسبة 84.585%، وبلغت اعداد الأصوات الباطلة مليون و381 ألفا و294 صوتا بنسبة 15.42%. وتشمل إجراءات الأمانة العامة فى استخراج كارنيه العضوية: وتشمل إجراءات الأمانة العامة فى استخراج كارنيه العضوية: - تبدأ أعماله بعد إعلان النتيجة النهائية للجولة الثانية. Advertisements - استقبال الأعضاء الجدد بمقر بهو الشيوخ . - مراعاة التباعد الاجتماعى وكافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا . - التعرف عن رغبته فى الانضمام لأى من اللجان النوعية . - يقوم موظفو الأمانة العامة بجولة للأعضاء داخل أروقة المجلس. - يتسلم حقيبة تتضمن الدستور واللائحة وقوانين الانتخابات والاختصاصات المتعلقة بعمله النيابي. - يتسلم "تابلت" وبريد إلكترونى على غرار أعضاء مجلس النواب.

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