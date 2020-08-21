٩ مصابين من عائلة واحدة في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 9 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، أثناء مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أسرتين من عائلة واحدة في قرية الحدين، التابعة لمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، بسبب خلافات الجيرة.

استقبل مستشفى كوم حمادة المركزي: "أحمد.م.ر" 30 عامًا، و"محمود.م.ر" 30 عامًا، و"ربيع.خ.م" 30 عامًا، و"طارق.ص.ر" 52 عامًا، و"شاكر.إ.ر" 61 عامًا، و"شادية.إ.ر" 60 عامًا، و"عزيزة.ص.ر" 40 عامًا، و"علاء.م.ر" 32 عامًا.

جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​