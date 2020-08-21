كورونا عربيًا.. مليون و154 ألف إصابة.. وثلاث دول بلا إصابات اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - مها صلاح الدين:

إنفوجرافيك - مايكل عادل:

وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا -كوفيد 19- بالوطن العربي إلى مليون و154 ألفًا و875 إصابة، وبلغ عدد الوفيات 21 ألفًا و 250 حالة.

ولم تسجل كل من تونس وجيبوتي والصومال إصابات جديدة اليوم.