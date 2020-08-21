رئيس وزراء السودان يؤكد اهتمام إيجاد بمعالجة آثار كورونا على الشرائح الضعيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء السوداني، رئيس منظمة "إيجاد"، الدكتور عبدالله حمدوك تركيز صندوق طوارئ المنظمة على الاهتمام بالشرائح الضعيفة في بلدانها، وخصوصا لمعالجة آثار فيروس كورونا المستجد على الفقراء واللاجئين والنازحين.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن حمدوك شارك في الاجتماع الثالث لدول الاتحاد الأفريقي لمناقشة آثر جائحة كورونا على دول القارة، والذي عقد عن بٌعد، برئاسة سيريل رامفوزا رئيس جنوب افريقيا.
وأشاد حمدوك بروح التعاون و التكاتف بين الدول الافريقية في هذه المعركة ضد فيروس كورونا وآثاره المدمرة على الانسانية، منوها بالترتيبات التنسيقية المشتركة التي قامت بها دول مجموعة الايجاد ونتج عنها خطة موحدة ومتكاملة تعمل على الاستجابة المشتركة ومراقبة تدفقات السلع وحركة المواطنين و تبادل المعلومات.
وأكد الاجتماع الحاجة للاستمرار في استقطاب الدعم الدولي للمنصة الافريقية و التركيز على تطوير الهيكل القاري لضمان تدفق العقاقير بسلاسة لمواطني القارة.
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