إيران تعلن تحرير 3 من رعاياها من قراصنة البحر الصوماليين

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب ا):
أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تحرير 3 إيرانيين من يد قراصنة البحر الصوماليين.
وقالت العلاقات العامة لوزارة الأمن في تقرير لها اليوم الخميس: أنه تم تحرير 3 مواطنين ايرانيين كانوا اسرى بيد قراصنة البحر الصوماليين منذ العام 2015 ،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأضافت، أن تحرير هؤلاء المواطنين الإيرانيين الثلاثة وهم من البلوج (محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران)، قد تم بواسطة كوادر وزارة الأمن وتعاون وزارة الخارجية وقوة "القدس" التابعة للحرس الثوري.
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