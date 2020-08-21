العثور على صاروخ جو – جو في مطار بوسط فلوريدا الأميركية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - قامت القوات الأميركية بتأمين صاروخ جو-جو نشط تم اكتشافه في مطار صغير بوسط فلوريدا في منشأة لتخزين الذخيرة في قاعدة ماكديل الجوية في تامبا.

وعثر على صاروخ جو- جو فرنسي غير مسلح من طراز إس-530 في مطار ليكلاند ليندر الدولي، وفق ما أوردت وكالة أسوسيتد برس.

وقال اللفتنانت براندون هانر رئيس العمليات الإعلامية في ماكديل لصحيفة ليدجر “إن الصاروخ مؤمن وإنهم ينتظرون فقط معرفة متى وأين سيتخلصون من الصاروخ. وهذه التفاصيل لم يتم تعزيزها بعد”.

وأضاف هانر أن هذه الأنواع من الأسلحة عادة ما يتم نقلها إلى مرمى متفجرات وتفجيرها. لكن هذا الصاروخ “كبير جدا بحيث لا يمكن القيام بذلك في ماكديل”، لذلك تم التخطيط لوجستيا للتخلص منه.

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ولفت هانر إلى أن الشيء الوحيد غير المألوف في هذا الصاروخ هو أنه ليس صاروخا أميركي الصنع.

وقد عثر على الصاروخ بالقرب من شركة دراكين إنترناشيونال، وهي شركة دفاع تقع في المطار، وذكرت الصحيفة أن الاكتشاف أدى إلى إخلاء جزئي للمطار.

ونوه هانر بأن فريق الذخائر المتفجرة في ماكديل قام بتأمين الصاروخ وقام سرب الاستعداد اللوجستي بنقله إلى تامبا على متن مقطورة مسطحة.