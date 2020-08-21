كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي: لن نسمح حصول إيران على أسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة طالبت بشكل رسمي بإعادة تفعيل العقوبات على إيران، مؤكدًا على أن بلاده لن تسمح لإيران بالحصول على الأسلحة وامتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية.

وأكد بومبيو أن إدارة ترامب أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا، موضحا أن تصرفات طهران تقوض السلام في العراق واليمن وسوريا.

وأوضح أن الاتفاق النووي مع إيران لم يسهم في استقرار الشرق الأوسط، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف أمام تصرفاتها.

Advertisements

وأكد بومبيو أن عدم تمديد حظر السلاح على إيران سيكون خطأ فادحا، لافتا إلى أنه سيتم فعل كل ما يلزم لإعادة تفعيل العقوبات.

واتهم الأوروبيين بدعم النظام الإيراني، مشيرا إلى أن حزب الله يعيش الآن وضعا سيئا بسبب تلك العقوبات.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي بقية أطراف الاتفاق النووي لتفعيل آلية "سناباك" لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.