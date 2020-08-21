كتب هاني نصر العربي في الجمعة 21 أغسطس 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمريكا تطالب رسميًا من الأمم المتحدة عودة العقوبات على إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، إعادة العقوبات على إيران رسميًا بطلب للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتسلمت الأمم المتحدة رسالة أمريكية، اليوم الخميس، تدعوها إلى تفعيل العقوبات على إيران بسبب خرقها الاتفاق النووي

يأتي ذلك في الوقت الذي بث وزير الخارجية الإيراني رسالة إلى الأمين العام للامم المتحدة، يحذر فيها من التداعيات القانونية والسياسية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

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وأكد ظريف، أن إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران لن يؤدي سوى إلى تدمير الآليات الدولية وتشويه لسمعة مجلس الأمن.

وقال ظريف في بيان، إن "مساعي واشنطن لتفعيل (آلية الزناد)، غير قانونية، ولابد لمجلس الأمن الدولي من تحمل مسؤولياته".

وأضاف: "لا أساس لمساعي الولايات المتحدة في تفعيل الآلية ضمن القرار 2231، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القانون الدولي".

وتابع ظريف: "طهران تتوقع من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وأعضاء مجلس الأمن، القيام بواجباتهم القانونية في مواجهة المساعي الأمريكية".