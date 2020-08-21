كورونا تنهي حياة معمرة في بني ملال تجاوز عمرها 120 سنة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الخميس، تسجيل 154 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال- خنيفرة، لترتفع الحصيلة إلى 1751 حالة مؤكدة.

وأكدت مصادر طبية لـ“اليوم 24″ أن التحاليل المخبرية أظهرت تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إقليم أزيلال بالإضافة إلى 14 حالة بخنيفرة و 24 إصابة بإقليم بني ملال وخريبكة 28 حالة مؤكدة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه جرى تسجيل حالة وفاة جديدة بإقليم خريبكة لإمرأة تبلغ من العمر حوالي 120 سنة لترتفع حصيلة الوفياة بالجهة الى 15 حالة بجهة بني ملال خنيفرة.

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هذا وقد ارتفع إجمالي الحالات قيد العلاج في بني ملال إلى 695 حالة، وكذلك ارتفع عدد الحالات، التي تتلقى العلاج في إقليم ازيلال إلى 206 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء في الجهة 647 حالة.

وكانت الحكومة قد أعلنت، اليوم الخميس عن اتخاذ مجموعة من التدابير لتطويق رقعة انتشار فيروس كورونا – كوفيد 19 بعدد من المدن من بينها بني ملال حيث تقرر، إغلاق المنافذ المؤدية لـ6 أحياء بمدينة بني ملال، ابتداء من يومه الجمعة 21 غشت 2020 عند الثانية عشرة زوالا، وإغلاق الحمامات وصالونات الحلاقة والتجميل والقاعات والملاعب الرياضية، وإغلاق المراكز التجارية الكبرى على الساعة الثامنة مساء، وإغلاق أسواق القرب على الساعة الثانية بعد الزوال.

كما تقرر إغلاق المجمعات والمحلات التجارية والمقاهي والفضاءات العمومية (منتزهات، حدائق…) على الساعة السادسة مساء.