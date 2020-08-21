شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال تقصف مواقعا جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، عدة أهداف جنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية في غزة، بأن طائرات الاحتلال استهدفت موقعا للمقاومة بـ3 صواريخ غربي محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت موقعا آخر، غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

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