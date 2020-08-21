شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا.. 411 في الجزائر و133 بتونس والان نبدء بالتفاصيل
أعلن المتحدث الرسمي للجنة الجزائرية لرصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم تسجيل 411 إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 40258 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وكشف جمال فورار في المؤتمر الصحفي اليومي عن تسجيل 9 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1411 حالة وفاة، مشيراً إلى مغادرة 311 شخصا المستشفيات في يوم واحد بعد تعافيهم من الوباء ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 28281 حالة.
وأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 97 إصابة محلية و 19 إصابة وافدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 2543 حالة، فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 63 حالة.
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