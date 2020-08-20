بعد حديثه عن الوضع الصحي المقلق.. الملك للشعب: “خطابي لك اليوم لا يعني المؤاخذة أو العتاب لكن طريقة مباشرة للتعبير لك عن تخوفي”

تحدث الملك محمد السادس، في خطابه اليوم الخميس، عن مظاهر التراخي في تعاطي المواطنين مع فيروس كورونا، مؤكدا أن خطابه للمواطنين ليس عتابا.

وقال الملك، في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قبل قليل، بعد سرده لبعض مظاهر التراخي في تعاطي المواطنين مع الوباء موجها حديثه للشعب بالقول: “خطابي لك اليوم لا يعني المؤاخذة أو العتاب لكن طريقة مباشرة للتعبير لك عن تخوفي”.

ووجه الملك دعوة للمواطنين للتضامن من أجل تجاوز هذه الظرفية، وقال “نحن أكثر حاجة لاستحضار قيم التضامن والوفاء لتجاوز الظرف الصعب”، مضيفا “واثق أن المغاربة يستطيعون رفع التحدي والالتزام بالروح الوطنية الحقة لما فيه خير شعبنا”.

وتحدث الملك اليوم عن تدهور الوضع الصحي في البلاد حيث، قال إن “تدهور الوضع الصحي الذي وصلنا إليه مؤسف ولا يبعث على التفاؤل ومن يقول غير هذا يكذب”، ملوحا بإمكانية العودة للحجر الصحي.