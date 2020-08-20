قال الملك محمد السادس، إنه اذا استمر الارتفاع في أعداد الإصابات بكورونا، فإن اللجنة العلمية المختصة بكورونا قد توصي بالحجر الصحي وزيادة تشديده، وإذا دعت الضرورة لاتخاذ هذا القرار الصعب فإن انعكاساته ستكون قاسية على المواطنين والاقتصاد الوطني.
وأوضح الملك، في خطابه إلى الشعب المغربي، مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أنه بعد رفع الحجر الصحي تضاعف، أكثر من ثلاث مرات، عدد الإصابات.
وشدد الملك، على أن الواقع هو أن العديد من الناس لا يحترمون اتباعد الاجتماعي واستعمال الكمامات ووسائل النظافة والتعقيم، وقد يمكن تفهم هذه الصرفات لو كانت تلك المواد غير موجودة في الأسواق.
وشدد الملك على أن “الامر يتعلق بسلوك غير وطني ولا تضمني، لان التضامن قبل كل شيء هو الالتزام بعدم نشر العدوى بين الناس”.
وتابع، “دعم الدولة لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكامات”.
وقال الملك أيضا، أن “تدهور الوضع الصحي مؤسف ولا يبعث على التفاؤل، ومن يقول لك شعبي العزيز غير هذه الحقيقة فهو كاذب، فبعد رفع الحجر الصحي تضاعف أكثر من ثلاث مرات عدد الإصابات والوفيات والحالات الخطيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك يحذر المغاربة: قد نعود للحجر الصحي بل والتشديد فيه.. وكاذب من يقول إن الوضع يبعث على التفاؤل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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