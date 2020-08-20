الملك في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب: لم نكسب بعد المعركة ضد الوباء رغم الجهود المبذولة

وقف الملك محمد السادس، اليوم الخميس، في خطابه، على تطور الوضع الوبائي بالبلاد، في ظل ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الملك، في خطابه مساء اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة الملك والشعب، أنه في مثل هذا اليوم اجتمعت إرادة الملك محمد الخامس مع إرادة الشعب في ثورة تاريخية، لرفض مخططات الاستعمار، تميزت بقيم التضحية والتضامن من أجل حرية المغرب واستقلاله، وهي نفس القيم والمبادئ والتعبئة الجماعية التي أبان عنها المغاربة اليوم خصوصا في المرحلة الأولى من مواجهة كوفيد-19 مكنت من تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الملك أن الدولة قامت بالتخفيف وأطلقت خطة ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية، مؤكدا ضرورة تنزيل المشاريع في الآجال المحددة.

ووقف الملك عند معركة المغرب ضد كورونا. وقال “لم نكسب بعد المعركة ضد الوباء رغم الجهود المبذولة، صحيح أنه كان يضرب بنا المثل خلال فترة الحجر الصحي، وهو ما جعلنا نعتز بانخفاض الوفيات ونسبة المصابين، ولكن مع الأسف لاحظنا مع رفع الحجر الصحي تضاعف المصابين”.

وتحدث الملك عن مظاهر التراخي وقال إن “هناك من يدعي أن الوباء غير موجود وهناك عدد من الناس يتعامل بتراخي غير مقبول”، مشددا على أن هذا المرض موجود ومن يقول غير ذلك لا يضر بنفسه، فقط ولكن بمحيطه وعائلته وبلده.