ماكرون يؤكد احتمال توصل فرنسا إلى لقاح “كورونا” في الأشهر القادمة

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن هناك “احتمالات معقولة” بالتوصل للقاح ضد فيروس كورونا المستجد “في الأشهر القادمة”.
وأكد ماكرون، بريغانسون المقر الصيفي للرئاسة الفرنسية في جنوب فرنسا، أن “هذا مهم جدا، في وقت لدينا عدة لقاحات في المرحلة الثالثة (من التجارب)، لدينا احتمالات معقولة جدا بالتوصل إلى لقاح في الأشهر القادمة”.
وأضاف الرئيس الفرنسي “لن يعالج ذلك مشاكل الأسابيع القادمة، بل الأشهر القادمة”.
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