شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تشعر بالغضب إزاء اغتيال نشطاء بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس إنها تشعر بغضب إزاء اغتيال نشطاء للمجتمع المدني في العراق وهجمات على محتجين في بغداد والبصرة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان "نحث حكومة العراق على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الفصائل والمجرمين والعصابات التي تهاجم العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي".

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