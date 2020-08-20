شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 353 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 11018 في يوم 20 أغسطس 2020، أظهرت تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 132 حالة لعمالة وافدة، و 221 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

كما تعافت 350 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 44628.