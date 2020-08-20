شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية كويتية: أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصت على المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر أمنية رفيعة أن التسريبات المنتشرة لمدير أمن الدولة والشيخ حمد جابر المبارك قديمة، تعود إلى سنة 2018، في عهد وزير الداخلية السابق، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة لا يملك أجهزة تنصُّت على المواطنين.

وأضافت المصادر أن التسريبات تؤكد عدم امتلاك (أمن الدولة) أجهزة التنصت، بدليل أن مديرها الحالي طلال الصقر، في سياق حديثه في المقاطع المسربة، يبين أن متابعته بعض الحسابات كانت مجرّد محاولات فردية متواضعة منه لمتابعة الحسابات؛ كما تثبت أن (أمن الدولة) لا يملك أجهزة مراقبة حديثة، أسوة بالدول الأخرى.

Advertisements

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية في عددها الصادر غدا الجمعة عن المصادر القول إن مقابلات أمن الدولة مسجلة ومحفوظة للتأكد من عدم حصول مخالفات مخلة بالقانون، وقد تم طرح أسئلة عن هوية المسرب وكيف قام باختراق جهاز شديد الحساسية مثل (أمن الدولة)، واصفة التسريب في حد ذاته بأنه "خيانة عظمى" يجب أن يحاسب عليها الضابط المسؤول وكل من وزّع ونشر هذه اللقاءات السرية.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أمس تسجيل لمدير أمن الدولة ونجل رئيس الوزراء السابق الشيح حمد جابر المبارك حيث يبين التسجيل متابعة الضابط لبعض حسابات التواصل الاجتماعي لمواطنين كويتيين.

وأصدرت الداخلية الكويتية منذ قليل بيانا تضمن وقف مدير عام جهاز أمن الدولة وسبع ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة إلى حين نهاية التحقيقات وما يصدر عنها بشأن التسريبات.