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تقارير تكشف تسرب هواء في محطة الفضاء الدولية 

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تكشف تسرب هواء في محطة الفضاء الدولية  والان نبدء بالتفاصيل

كشفت تقارير اليوم الخميس عن واقعة على متن محطة الفضاء الدولية، حيث أعلنت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) أنها تبحث عن مصدر تسرب هواء.

ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن (روسكوزموس) : "لا يوجد خطر على الطاقم أو المحطة".

وقالت الوكالة إن أجهزة الاستشعار في الوحدة الروسية بالمحطة الفضائية سجلت التسرب، وتبحث الآن عن المصدر المحدد بإغلاق جميع الوحدات، واحدة تلو الأخرى، ليتم تحديد موقع التسرب عبر خفض الضغط.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى لحدوث مثل هذه الواقعة على متن محطة الفضاء الدولية، التي يديرها حاليا طاقم من ثلاثة رواد فضاء.

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