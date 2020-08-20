شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تتحرك لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران والان نبدء بالتفاصيل

تحركت الولايات المتحدة اليوم الخميس لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران بدعوى انتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه قبل عامين.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الامريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.

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وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة لمجلس الأمن الدولي إن إيران انتهكت حدودا محورية كثيرة في الاتفاق وذلك دون أن يقر بأن معظم "الانتهاكات" الإيرانية جاءت فقط بعد انسحاب واشنطن.

وجاء في الرسالة أن "عدم الامتثال الإيراني لا جدال فيه ومعلن" مستشهدة بتخصيب إيران اليورانيوم فوق مستوى 3.67 بالمئة، وتخزينها كمية يورانيوم مخصب أكبر من سقف 300 كيلوجرام المحددة بالاتفاق وانتهاكات أخرى.

وقال بومبيو بومبيو اليوم الخميس إن بلاده ستبذل كل ما في وسعها لتفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران في حال ثبوت انتهاكها وذلك عقب تحرك أمريكي لإعادة فرض كل العقوبات التي فرضتها المنظمة‭ ‬الدولية على إيران. مضيفا أن واشنطن لن تسمح أبدا لإيران ببيع وشراء أسلحة تقليدية مثل الدبابات.