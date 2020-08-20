شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يؤكد ضرورة تسريع إجراءات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني اليوم ضرورة السرعة في اتخاذ القرارات والإجراءات المدروسة والكفيلة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، وبما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وشدد على ضرورة تطوير ومراجعة مصفوفة الإجراءات بشكل مستمر، والاستجابة الفورية والفعالة، بما يضمن التعامل مع الوضع الوبائي وإعادة احتوائه.

وأعاد التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة على المنافذ الحدودية لتنظيم حركة الشاحنات، ووضع تعليمات للتعامل مع أي تطورات، وعدم التهاون في تطبيق معايير السلامة.

وشدد على ضرورة المتابعة المتواصلة والاستمرار بالتنسيق بين جميع المؤسسات في تنفيذ التعليمات الخاصة بالوضع الوبائي في الأردن، ومراعاة الظروف المعيشية والوظيفية للمواطنين وتنقلهم.