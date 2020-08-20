شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تلغي منع التجول نهاية أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بإلغاء منع التجول المفروض في جميع مناطق البلاد اعتبارا من الساعة الثالثة صباحا يوم الأحد 30 أغسطس.

وقرر المجلس في بيان صحفي اليوم الخميس استمرار حظر إقامة حفلات الأعراس في الأماكن العامة أو الخاصة بما فيها السكن الخاص.

كما قرر استمرار حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة، أو إقامة مراسم العزاء.

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ودعا مجلس الوزراء الجميع إلى تجسيد الوعي اللازم والمسئولية المجتمعية في الحد من الاختلاط أثناء التجمعات التي تؤدي إلى نشر العدوى.

كانت الكويت قد فرضت حظر التجول الجزئي في أواخر آذار/ مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وبدأت الحياة الطبيعية تعود إلى البلاد تدريجيا حيث بدأت بفتح المساجد ومراكز التسوق ثم المطاعم ولكن بشروط التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات تفاديا للإصابة.