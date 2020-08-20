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بابل تعلن الخطة الامنية الخاصة بمحرم في المحافظة

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اعلنت محافظة بابل، الخميس، الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم في المحافظة.
وذكرت المحافظة في بابل تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "سيتم تقسيم المحافظة الى قواطع مسؤولية رئيسية ومناطق أمنية فرعية مع تخصيص آمر لكل منطقة برتبة متقدمة من الضباط الكفوئين لتأمين الخطة وتوفير الحماية اللازمة لكافة مواكب العزاء الراجلة وأماكن إقامة العزاء الثابتة والمحاضرات الدينية والمهرجانات الثقافية التي تقام في هذا الشهر".

واضافت ان "الجهد الاستخباري يعد العامل الاساس في تضمين الخطة".

وتابعت المحافظة انه "تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها خلية الازمة لمنع إنتشار وباء ".

وبينت ان "فرق من مديرية الدفاع المدني تم تخصيصها للقيام بحملات التوعية والتعفير وتعقيم للأماكن التي يتجمع فيها المعزين والمشاركين بإحياء تلك الشعائر الحسينية فضلاً عن واجبات مديرية المرور الخاصة بغلق الطرق التي تسلكها مواكب العزاء وتحويل السير على الطرق البديلة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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