بابل تعلن الخطة الامنية الخاصة بمحرم في المحافظة

اعلنت محافظة بابل، الخميس، الخطة الامنية الخاصة بشهر محرم في المحافظة.
واضافت ان "الجهد الاستخباري يعد العامل الاساس في تضمين الخطة".
وتابعت المحافظة انه "تم التأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية التي أوصت بها خلية الازمة لمنع إنتشار وباء كورونا ".
وبينت ان "فرق من مديرية الدفاع المدني تم تخصيصها للقيام بحملات التوعية والتعفير وتعقيم للأماكن التي يتجمع فيها المعزين والمشاركين بإحياء تلك الشعائر الحسينية فضلاً عن واجبات مديرية المرور الخاصة بغلق الطرق التي تسلكها مواكب العزاء وتحويل السير على الطرق البديلة".
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