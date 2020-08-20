الشابندر: الكاظمي يرضي الكتل السياسية بالمناصب الوزارية

اكد السياسي عزت الشابندر، الخميس، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يرضي الكتل السياسية بالمناصب الوزارية، مبينا ان الكتل السياسية تقاسمت الدولة العراقية لنهب الاموال.
وقال الشابندر في حديث لبرنامج خارج الصندوق الذي يبث على السومرية "انا معارض لحكومة الكاظمي واعلنت ذلك رسميا في رسالة واضحة"، مبينا ان "الكاظمي يرضي الكتل السياسية بالمناصب الوزارية".
واضاف ان "الكتل السياسية تقاسمت الدولة العراقية لنهب الاموال"، مشيرا الى ان "غياب الدولة يوفر الاغتيال السياسي".
واكد ان "هناك بعض الاطراف الشيعية تسعى لاحياء وجودها"، موضحا ان "التحالف الشيعي يشكل الاغلبية البرلمانية لكنه يعمل بالتوافق السياسي لتقاسم السلطة".
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