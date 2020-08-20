واشنطن عن اغتيال النشطاء بالعراق: يجب محاسبة الجناة

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عمليات اغتيال نشطاء المجتمع المدني بالبصرة، والهجوم على المحتجين في مختلف أنحاء العراق.



وأصدرت الخارجية بيانا، الخميس، جاء فيه: نشعر بالغضب من عمليات اغتيال نشطاء المجتمع المدني بالعراق، وندعم حق العراقيين في التظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي وندعو حكومة العراق لمحاسبة المليشيات والعصابات الإجرامية التي تهاجم النشطاء".

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في وقت سابق الخميس، اغتيالات الناشطين في البصرة، وحثت على تكثيف الجهود لضمان محاسبة الجناة.

"يونامي" تدين اغتيالات الناشطين بالبصرة وتدعو لمحاسبة الجناة

وأصدرت البعثة بيانا، جاء فيه:" تدين بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراقي، بشدة قتل اثنين في البصرة، واستهداف اثنين آخرين خلال الأسبوع الماضي، وتحث الحكومة على تكثيف الجهود لمحاسبة الجناة ومنع تكرار الهجمات والترهيب ضد الناشطين".

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وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس: "يشكل مقتل الدكتورة ريهام يعقوب الليلة الماضية، وتحسين أسامة قبل أسبوع تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار في البصرة، ويجب ألا يعيش البصريون في مثل هذا الجو من الرعب والترهيب، وهناك حاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات أكبر من قبل السلطات، ويجب تطبيق القوة الكاملة للقانون للوصول إلى الجناة واعتقالهم ومحاسبتهم، ووضع حد لدائرة العنف".

ويشهد العراق سلسلة من عمليات الاغتيال ضد نشطاء عراقيين، في الوقت الذي أقال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي قائد شرطة البصرة ومدراء أمن على خلفية الاغتيالات الأخيرة.

ونفذ مسلحون مجهولون، مساء الأربعاء، عمليات اغتيالات أسفرت عن مقتل 3 ناشطات وإصابة 3 نشطاء آخرين في محافظات البصرة والناصرية وبغداد العراقية.

وبحسب مصادر أمنية عراقية، فإن 3 نساء ناشطات في المظاهرات الاحتجاجية قتلن الأربعاء في محافظة البصرة، وأصيب ناشط رابع بجروح خطيرة برصاص مسلحين مجهولين.

وتعد الناشطة في الاحتجاجات العراقية ريهام يعقوب‏، التي تم اغتيالها في محافظة البصرة جنوب العراق، واحدة من أبرز المشاركات في المظاهرات بالبلاد. ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة.