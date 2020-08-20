إسرائيل ترحب بآلية "سناب باك" الأمريكية على إيران

رحبت إسرائيل، الخميس، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية العمل على إعادة نظام العقوبات الكامل الذي فرضه على إيران "سناب باك" (آلية الزناد) أي العودة مرة أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "هذه خطوة ضرورية في ظل فشل مجلس الأمن في تمديد حظر السلاح على إيران الأسبوع الماضي".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي: "لقد تولت الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس دونالد ترامب القيادة والمسؤولية لإعادة الأمن والاستقرار في مواجهة أكبر تهديد وهي إيران وتطلعاتها النووية والإقليمية في الشرق الأوسط".

وأضاف أشكنازي: "هذا قرار مهم وشجاع من قبل الإدارة الأمريكية يهدف إلى إعادة النظام والقانون إلى النظام الدولي بعد انتهاكات إيران المتكررة للاتفاقيات التي وقعتها، بما في ذلك تسليح المنظمات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

وتابع وزير الخارجية الإسرائيلي: "ندعو المجتمع الدولي إلى دعم المبادرة الأمريكية وإعادة الاستقرار للنظام الدولي الذي يقوم على الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن".

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وتحركت الولايات المتحدة، الخميس، لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران لانتهاك طهران للاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية العام 2015 حتى رغم انسحاب واشنطن منه.

وقدمت الولايات المتحدة خطابا لمجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا، يتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق لتطلق من الناحية النظرية عملية تستغرق 30 يوما قد تفضي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة حتى رغم رفض قوى كبرى مثل روسيا للموقف الأمريكي وإعلانها أنها لن تعيد العقوبات.

وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت: إيران أخلّت بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي والأطراف الأوروبية بالاتفاق حاولت إعادتها إلى الوفاء بتعهداتها دون جدوى".

وفي عام 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا صادق بموجبه على الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ينص على أنه يمكن للدول المشاركة في الاتفاق إعادة تفعيل العقوبات بشكل أحادي في حال عدم امتثال إيران له.

والآلية المسماة "سناب باك" لم يسبق أن استخدمت على الإطلاق، ويفترض أن تفضي إعادة فرض العقوبات بعد ثلاثين يوما من دون أن يكون لروسيا أو الصين الحق في استخدام حق النقض.