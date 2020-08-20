محاولات فرنسية ألمانية لإنقاذ معارض روسي تعرض للتسمم

يبذل أطباء روس جهودا حثيثة لإنقاذ حياة المعارض البارز أليكسي نافالني الذي نقل للعناية المركزة في أحد مستشفيات سيبيريا، بعد تعرضه لوعكة صحية قالت الناطقة باسمه إنها تشتبه في أنها ناجمة عن "تسمم".



وعرضت فرنسا وألمانيا "كل المساعدة الطبية"، فيما أعرب الرئيس الفرنسي عن "قلقه الشديد"، وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ"الشفافية" حول وضعه.

وستقلع طائرة طبية من ألمانيا متجهة إلى روسيا بهدف نقل نافالني الذي دخل في غيبوبة إلى برلين، بحسب منظمة غير حكومية ألمانية استأجرت الطائرة.

وقال رئيس منظمة "سينما من أجل السلام" جاكا بيزيلج "أرسلنا طائرة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية وخبراء يمكن نقل نافالني على متنها"، معربا عن أمله في الحصول على موافقة مختلف السلطات لتنفيذ العملية.

وأدخل نافالني، وهو محامٍ يبلغ 44 عاما وناشط مناهض للفساد، مستشفى في مدينة أومسك بعدما فقد وعيه خلال رحلة بين سيبيريا وموسكو وقامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور صحته المفاجئ.

وأوضح أناتولي كالينيتشينكو نائب مدير مستشفى أومسك أن "الأطباء يفعلون أكثر ما في وسعهم، إنهم يكافحون حقا لإنقاذ حياته".

وأضافت "تعرض أليكسي لتسمم، وهو الآن في العناية المركزة"، قائلة إنه فقد وعيه خلال الرحلة الجوية من تومسك إلى موسكو ما توجّب الهبوط الاضطراري.



ولم يقدم المستشفى أي تشخيص لحالته، فيما قالت وزارة الصحة الإقليمية إن نافالني في غيبوبة طبيعية لا اصطناعية.

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مجرد افتراضات

وقال فريقه إن المستشفى يفتقر للمعدات، وقالت طبيبته اناستازيا فاسيلييفا إنها طلبت مساعدة الكرملين لنقله إلى عيادة أوروبية.

وتمنى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لنافالني "الشفاء العاجل"، مضيفا أن الكرملين سيساعد في نقله إلى الخارج في حال الضرورة.

وقال بيسكوف إن التقارير عن تسميم "مجرد افتراضات" حتى تؤكد الفحوص عكس ذلك.

وحملت يارميش بوتين مسؤولية تسميم نافالني، وقالت "بغض النظر عما إذا كان قد أعطى الأمر شخصيا، فإن اللوم يقع على عاتقه".

وحضت منظمة العفو الدولية روسيا على إجراء "تحقيق سريع ومستقل".

وقالت زوجة نافالني، يوليا، إن الشرطة والمحققين وصلوا واستجوبوا الطبيب وأفاد صحافيون بأنهم رأوا عناصر من جهاز الأمن الفدرالي الروسي في المستشفى.

وكتبت على "تويتر"، "نعتقد أن أليكسي تعرض للتسميم عبر مادة مزجت في الشاي الذي كان يحتسيه، لان ذلك كان المشروب الوحيد الذي احتساه في الصباح".

وأوضحت لإذاعة "إيكو أوف موسكو"، "أنا متأكدة من أنه تسميم متعمد".