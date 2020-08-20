شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بومبيو: سنمنع إيران من امتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة لن نسمح لإيران بالحصول على الأسلحة، مضيفاً: "سنمنع إيران من امتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية". وأضاف خلال كلمة له حول إعادة تفعيل العقوبات على إيران، أن إدارة ترامب أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا، مشيرا إلى أن تصرفات إيران تقوض السلام في العراق واليمن وسوريا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لم يساهم في استقرار الشرق الأوسط، وتابع: "نحث المجتمع الدولى على الوقوف أمام تصرفات إيران".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: سنمنع إيران من امتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.