اتهام صريح.. بومبيو يتهم الأوروبيين بدعم النظام الإيرانى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن عدم تمديد حظر السلاح على إيران سيكون خطأ فادحا. وأضاف خلال كلمة له حول إعادة تفعيل العقوبات على إيران، أن أمريكا ستفعل كل ما يلزم لإعادة تفعيل العقوبات على إيران"، مشيرا إلى أن التعامل مع إيران سيختلف إذا تصرفت كدولة طبيعية".



وذكر بومبيو، أن حزب الله يعيش الآن وضعا سيئا بسبب عقوباتنا، مضيفاً أن العقوبات الأمريكية ساهمت في تقليص تمويل ميليشيات إيران، واتهم وزير الخارجية الأمريكي، الأوروبيين بدعم النظام الإيراني.

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واستكمل بومبيو: نفعل آلية "سناب باك" بسبب خرق إيران الاتفاق النووي ، موضحاً أن روسيا والصين تحاولان نشر معلومات مضللة حول "سناب باك".

وأكد بومبيو أنه لن يتم السماح لإيران بالحصول على الأسلحة"، مضيفاً:" سنمنع إيران من امتلاك وتطوير الصواريخ الباليستية".

ولفت إلى أن إدارة ترامب أظهرت أن برنامج إيران النووي ليس سلميا، مشيرا إلى أن تصرفات إيران تقوض السلام في العراق واليمن وسوريا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لم يساهم في استقرار الشرق الأوسط.