شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جامعة سودانية تسحب درجة الماجستير الممنوحة للبشير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 20 أغسطس 2020 قررت جامعة الجزيرة (وسط السودان)، سحب درجة الماجستير في علم الاجتماع التي كان منحها معهد إسلام المعرفة (إمام) للرئيس السوداني المخلوع عمر حسن البشير في سبتمبر من عام 2012.

وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا" أن قرار الدكتور محمد طه يوسف مدير الجامعة، جاء استناداً إلى توصيات لجان إزالة التمكين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعة.

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