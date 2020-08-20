التحالف يعترض ويدمر طائرة مفخخة وصاروخا بالستيا أطلقتهما الميليشيات الحوثية تجاه السعودية

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الخميس - 20 أغسطس 2020 Thu - 20 Aug 2020 Advertisements







مكة - مكة المكرمة

A A صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" كانت باتجاه المدنيين والأعيان المدنية بالمنطقة الجنوبية، كما تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمدينة (نجران). اليمن التحالف العربي السعودية

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