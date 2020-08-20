ألمانيا توثق إدخال حزب الله الأمونيوم إلى لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت صحيفة «فيلت» اليومية الألمانية وثائق عدة تثبت تورط حزب الله الإرهابي في إدخال مادة «نيترات الأمونيوم» المتفجرة إلى لبنان، على خلفية الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت وأدى إلى مقتل ما يقارب من 200 شخص وإصابة ما يزيد عن 6 آلاف شخص.

وكشفت عبر تحقيق استقصائي، مدعوم بتقارير استخباراتية ألمانية عن شراء حزب الله اللبناني لمادة «نيترات الأمونيوم» في الفترة نفسها التي كانت فيها المادة الكيميائية موجودة في مرفأ بيروت، وقالت إن جهاز الموساد الإسرائيلي زود السلطات الألمانية في مايو الماضي بمعلومات تفيد باحتفاظ عناصر مرتبطين مع حزب الله بمئات الكيلوجرامات من نترات الأمونيوم في مخزن في جنوب ألمانيا، ما أدى لمداهمة قوات الأمن الألمانية للعناصر وضبطها.

ملاحقة حزب الله

وأشارت إلى قيام قوات الأمن البريطانية أربعة مواقع مرتبطة بحزب الله، واعتقلت شخصا، بعد الكشف عن تخزين أطنان من الأمونيوم في مصنع سري للقنابل في ضواحي العاصمة لندن، حسبما نقلت صحيفة «تيليجراف» في يونيو 2019.

وفي أغسطس 2015، ضبطت السلطات الكويتية ثلاثة أشخاص على ارتباط بحزب الله، خزنوا 42 ألف رطل من نترات الأمونيوم، وأكثر من 300 رطل من المتفجرات، و68 قطعة سلاح، و204 قنابل، كما ضبطت الأجهزة الأمنية، في قبرص، في مايو 2015، كمية تقدر بـ 420 صندوقا من نترات الأمونيوم تعود لعناصر من حزب الله وفككت البنية التحتية للهجوم المحتمل آنذاك، وضبطت السلطات التايلندية، في يناير 2012، 290 لترا من نترات الأمونيوم واعتقلت أشخاصا منخرطين بالأمر على ارتباط بحزب الله.

وتشير المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها الصحيفة الألمانية إلى تلقي حزب الله 3 شحنات من «نيترات الأمونيوم»، كان المسؤول عن تسليمها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

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الحاج فادي

وفي عمليات تسليم نيترات الأمونيوم لحزب الله برز اسم محمد جعفر قصير (53 عاما) الذي يوصف بـ»الحاج فادي»، والذي وصفته الصحيفة بأنه حلقة وصل في عمليات التسليم والاستلام في تلك الفترة، فمن هو هذا الشخص؟

وقال موقع قناة «الحرة» الأمريكي أنه أحد قيادي حركة أمل قبل ولادة حزب الله الإرهابي، وقالت إنه ترعرع في كنف الدم منذ صغره، وهو موضوع على لوائح الإرهاب الأمريكية منذ عامين وفقا لوزارة الخزانة الأمريكية.

وارتبط اسم قصير في التقارير الاستخباراتية الألمانية، حول عمله كوسيط في استلام الشحنات، وظهر في بعض لقاءات الرئيس السوري بشار الأسد، كما يعرف عنه قربه من كبار ضباط جيش النظام، وهذا ما يؤكد أنه لاعب محوري لدى الحزب.

كيف وصلت الشحنات لحزب الله؟

16 يوليو 2013

23 أكتوبر 2013

4 أبريل 2014

بكمية بلغت 270 طنا جاءت من إيران بتكلفة تعادل 179.399 يورو، وتم التسليم على مرأى قائد فيلق القدس السابق قاسم سليمانيبكمية بلغت 170 طنا أيضا، ووصلت تكلفتها إلى 140.693 يوروبتكلفة تقدر 61.438 يورو لكن هذه الدفعة غير محددة الكمية، وتم تقديرها بـ 90 إلى 130 طنا بناء على التكلفة