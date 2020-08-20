شكرا لقرائتكم خبر ترمب: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، وشدد على أن إدارته تعمل لفرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي رفعت ضمن الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال ترمب خلال مؤتمر صحفي «لن تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا»، فيما أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن ثقته في إمكانية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وانتقد الدول الأوروبية لعدم دعمها واشنطن في هذا المشروع.

وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز إن القادة الأوروبيين «يرفضون القيام بالأمر الشجاع»، وأضاف «لدينا الأهداف نفسها، إنهم مرتبطون فقط بهذا الاتفاق النووي المجنون»، في إشارة إلى اتفاق 2015 مع طهران.

وأوضح بومبيو، عشية توجهه إلى نيويورك لإخطار مجلس الأمن الدولي بخطة استعادة العقوبات «سنسعى لإعادة تلك العقوبات الأممية، وسيكون العالم أكثر أمنا».