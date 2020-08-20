طلال آل ثاني يتعرض للتعذيب في سجون الدوحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت زوجة طلال آل ثاني المعتقل منذ 7 سنوات في السجون القطرية، نظام الدوحة بالمراوغة بشأن زوجها المعتقل، واستخدام بعض العملاء لملاحقتها.

وقالت أسماء أريان في مقابلة مع قناة العربية «القضاء القطري متهم بالفساد، فقد تعرض زوجي للتعذيب في سجون الدوحة، وحتى الآن لا أملك أي معلومات عنه».

وأكدت أن هناك الكثير من المسجونين في قطر تم سجنهم والقبض عليهم بطرق غير قانونية، مؤكدة أن مسار القضاء في قطر يعتمد على الترهيب.

وطالبت أريان في وقت سابق الأمم المتحدة بالضغط على الحكومة القطرية، لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفة إياها بالتعذيب، وقالت إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها، إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

والتقت زوجة طلال آل ثاني أخيرا رئيس قسم الشرق الأوسط في المفوضية الأممية لحقوق الإنسان محمد النسور، في جنيف، وسلمته شكوى من ممارسات النظام القطري ضده وعائلته وأبنائه بعد اعتقاله.

وأكدت أن النسور أعرب عن صدمته مما استمع إليه من زوجة الشيخ طلال عن تعنت النظام القطري فيما يتعلق بقضية زوجها وأبنائها، خاصة بعد أن تقدمت بشكوى إلى المفوضية الأممية.

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وقال سعود بن جاسم آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لـ»العربية»، إنه قابل رئيس المفوضية السامية لحقوق الإنسان مع حرم طلال آل ثاني القابع في أحد سجون قطر لمساعدتهم في التواصل مع زوجها بعد أن منعتهم الحكومة القطرية من ذلك.

وأكد أن السلطات القطرية لفقت له التهم خوفا من مطالبته بالحكم، مؤكدا أن السلطات في الدوحة تلفق التهم لكل من يعارضها، مشيرا إلى أن ميراث طلال آل ثاني يسدد المبالغ المزعومة وأكثر، لافتا إلى أن المخاوف على صحته.

وأعلنت أسماء أريان، في وقت سابق، أن وضعه الصحي خطير ويتدهور، وأنه يتعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنه، وقالت «إن مقربين من الأسرة الحاكمة ربطوا الإفراج عنه بعودتي لقطر». كما أشارت إلى أن السلطات القطرية تمنع العائلة من التواصل معه».

وتضغط أسماء لتوفير أطباء لزوجها المعتقل في ظل ظروف السجن السيئة، واصفة إياها بالتعذيب. وقالت في حينه، إن الحكومة القطرية ترفض بتعنت تواصلها مع زوجها إلا من خلال أرقام هواتف من داخل قطر.

كيف سجن طلال آل ثاني؟