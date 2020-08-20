4 قتلى في هجوم يستهدف مرقدا شيعيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين العراقية أمس بمقتل وإصابة أربعة من عناصر الشرطة إثر هجوم شنه مسلحون مجهولون على مرقد ديني شيعي جنوب تكريت (170 كلم شمال بغداد).

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين إن «مسلحين مجهولين هاجموا عند منتصف الليل بأسلحة رشاشة متوسطة وخفيفة مرقد الشيخ إبراهيم (50 كلم شمالي بغداد).

وأضاف أن «اشتباكات عنيفة وقعت بين المهاجمين والقوات الأمنية أسفرت في حصيلة أولية عن مقتل اثنين من عناصر الشرطة، وإصابة اثنين آخرين بجروح فيما لم يتم التأكد من مقتل أو إصابة أي من المهاجمين»، موضحا أن قوة أمنية توجهت إلى المكان لمساندة عناصر النقاط التي تعرضت للهجوم.

وتعد منطقة الشيخ إبراهيم التي تقع في منطقة الحدود الإدارية بين محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين من المناطق الساخنة التي تشهد بين الحين والآخر هجمات على المنشآت العامة والنقاط الأمنية على حد سواء.