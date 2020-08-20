هيلاري: الديمقراطيون قد يخسرون أمام ترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إن الديمقراطيين قد يخسرون أمام الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، حتى مع وجود المزيد من الأصوات، وشددت على أن الحزب بحاجة إلى تحقيق فوز «ساحق» في تلك الانتخابات. وأضافت لدى إعلانها عن تأييد مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس «لا تنسوا أن جو وكامالا يستطيعان الفوز بثلاثة ملايين صوت إضافي ويمكن أن يخسرا .. خذوا ذلك مني». وكان هذا التعليق بمثابة إشارة إلى مصير كلينتون في حملة 2016 عندما حصلت على أصوات أكثر من ترمب على المستوى الوطني، لكنها فشلت في الفوز في عدد كاف من الولايات لتصل إلى البيت الأبيض.

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