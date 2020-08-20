الرئيس الفرنسي يهاجم أردوغان: خطر على أوروبا وعلينا مواجهته



قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال مقابلة أجرتها مجلة "باري ماتش"، نشرت اليوم الخميس، إن الرئيس التركي، رجب طيّب أردوغان، ينتهج "سياسة توسّعية لا تتّفق مع المصالح الأوروبية" ويدعو إلى التصدي لهذا الأمر.

وأضاف ماكرون في المقابلة: “يجب على أوروبا أن تتحمل مسؤوليتها. أنا لست مع التصعيد. لكن، بالتوازي، لا أؤمن بالدبلوماسية الضعيفة. لقد أرسلنا إشارة مفادها أن التضامن الأوروبي ذو معنى”.

ونشرت المقابلة قبيل ساعات من اللقاء المرتقب بين ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل التي ستحل ضيفة عليه في حصن بريغانسون، مقر الرئاسة الصيفي في جنوب شرق فرنسا.

وشدد ماكرون على أن “فرنسا هي قوة متوسطية”، وقال: “أنا من القادة الأوربيين القلائل الذين استقبلوا أردوغان في السنوات الأخيرة، في باريس، في يناير 2018. لقد انتقدني كثيرون على ذلك”.

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وكانت تركيا اتهمت فرنسا الأسبوع الماضي بالتصرف مثل “بلطجي” في شرق المتوسط، ووجهت تحذيراً شديد اللهجة لليونان، وذلك غداة نشر باريس طائرتين عسكريتين وسفينتين حربيتين في شرق المتوسط دعماً لأثينا.

وشدد ماكرون في مقابلة مع مجلة باري ماتش على أنه وإن كان يرفض التصعيد فإنه أيضا لا يؤمن بـ"الدبلوماسية الضعيفة".