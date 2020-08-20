محكمة بريطانية تسجن "مهرب بشر" سودانياً

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"الخليج 365" من لندن: سجنت محكمة بريطانية، مهربا سودانيا لمدة عامين بعد حشر تسعة مهاجرين بينهم طفلان في قارب مطاطي ومحاولة عبور القنال الإنكليزي إلى الأراضي البريطانية.

وكان الطيب مبارك، 43 عاماً، السوداني الجنسية، هرب في 7 تموز الماضي، من حرس السواحل الفرنسيين لكن زورقاً لحرس الحدود اعترضه في النهاية أثناء محاولته تهريب الركاب إلى المملكة المتحدة من فرنسا.

وجاء الحكم على مبارك من جانب محكمة كانتربري الجنائية، بعد يوم واحد فقط من محاولة 164 مهاجراً آخرين دخول المملكة المتحدة بوسائل مماثلة، بما في ذلك مهاجر سوداني يعتقد أنه غرق في المحاولة.

وتم نقل المهاجرين الذين قام بتهريبهم مبارك وجميعهم من السودان واليمن إلى القاطع ونقلهم إلى دوفر في مقاطعة كينت بجنوب شرق إنكلترا، حيث تم تسليمهم إلى مسؤولي الهجرة.

وبعد أن تم القبض على مبارك، اعترف بقيادة المركب وذلك خلال مقابلة شكلت جزءا من التحقيق الجنائي في حادثة التهريب.

كلام أوماهوني

وقال دان أوماهوني، قائد قوة التهديد للقناة السرية المعين حديثًا في وزارة الداخلية البريطانية في تعليق على الحكم: "يجب على الناس طلب اللجوء في أول بلد آمن يدخلونه وأولئك الذين يحاولون عبور القنال، أحد أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم، في قوارب غير مناسبة وبدون المهارات البحرية المناسبة تعرض حياة جميع من هم على متن السفينة للخطر".

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وأضاف: "ومما يثير القلق بشكل خاص، كما كان الحال هنا، مشاركة الأطفال الضعفاء، وبسبب هذا الخطر على الحياة - وهو واقع رأيناه أكدناه في الحادث المأساوي الذي وقع بالنسبة للصبي السوداني، نحن مصممون على وضع حد لهذه المعابر الخطرة."

وكان عُثر يوم أمس الأربعاء، على مهاجر سوداني ميتاً على شاطئ بمدينة كاليه الفرنسية. ويعتقد السياسيون الفرنسيون أن المراهق فُقد أثناء محاولته عبور القنال الإنكليزي في قارب صغير.

كما تعاملت قوة الحدود البريطانية مع 11 حادثًا لـ 164 شخصًا حاولوا العبور إلى المملكة المتحدة عن طريق البحر أمس الأربعاء.

تعليق باتيل

وعلقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على وفاة السوداني الذي عُرفت هويته بانه عبدالفتاح حمدالله، قائلة: "هذه خسارة محزنة ومأساوية لحياة شاب. هذا الحادث المروع بمثابة تذكير وحشي بالعصابات الإجرامية البغيضة ومهربي البشر الذين يستغلون الضعفاء".

وكانت باتيل عينت اوماهوني في وقت سابق من هذا الشهر كقائد قوة التهديد للقناة السرية. وقالت وزارة الداخلية إن مهماته تتضمن العمل عن كثب مع السلطات الفرنسية لاستكشاف إجراءات أكثر صرامة في فرنسا.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يتضمن إجراءات إنفاذ أقوى مثل اعتماد اعتراضات في البحر والإعادة المباشرة للقوارب. وفي الشهر الماضي ، تم إنشاء خلية استخبارات مشتركة مع فرنسا وأسفرت التحقيقات المشتركة عن اعتقال 11 شخصًا.